Milan, Leao ancora a segno: il dato incredibile del portoghese. Per la prima volta in Serie A succede questo al portoghese

È stato Rafael Leao, dopo otto minuti di gioco, a sbloccare il risultato in Milan Verona.

Come riporta Opta, il numero 10 rossonero ha segnato per tre match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie A e per la seconda nei cinque maggiori campionati europei, dopo la serie di quattro tra dicembre 2018 e gennaio 2019, con il Lille in Ligue 1.

The post Milan, Leao ancora a segno: il dato incredibile del portoghese appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG