Sportiello all’intervallo: «Lavoro per queste parate. Stiamo facendo una discreta gara». Le parole del portiere dopo i primi 45 minuti

Marco Sportiello ha parlato all’intervallo di Milan Verona.

LE PAROLE – Lavoro per questo, per farmi trovare pronto. A volte pari, a volte non pari, l’importante è avere il giusto atteggiamento. Stiamo facendo una discreta gara, abbiamo concesso poco al Verona e dobbiamo continuare così.

