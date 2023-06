Rafael Leao, esterno del Milan, ha parlato del rinnovo con il club rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Rafael Leao, esterno del Milan, ha parlato del rinnovo all’esterno di Casa Milan.

FUTURO – «Sono contento. L’ultimo desiderio della stagione? Vincere e andare tranquillo a casa. Quanto ha voluto questa firma Sono molto contento, era una cosa che il Milan voleva fare e ora speriamo di fare grandi cose in futuro. La trattativa è stata lunga E’ un processo, un accordo. Lo abbiamo raggiunto e sono felicissimo, ora testa al Verona e al prossimo anno perché vogliamo vincere tante cose importanti. Terrà la numero 17? Vediamo, è un numero speciale per me ma vedremo».

