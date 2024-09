Potrebbe fare il proprio debutto stagionale in prima squadra contro il Lecce. Fonseca studia la mossa a sorpresa per la gara di San Siro. Nel cuore del calcio italiano, dove la passione e la tattica si intrecciano in una danza senza tempo, il Milan si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato contro il Lecce. Dopo la vittoria nel derby, cruciali per morale e classifica diventano i tre punti in palio nella partita di venerdì. La gestione della rosa e le scelte tattiche diventano dunque fondamentali in vista di questo incontro e del prosieguo della stagione, soprattutto per arrivare al meglio alla successiva sfida di Champions League. La gestione della rosa in vista del Lecce Paulo Fonseca, alla guida tecnica del Milan, si è guadagnato una pausa dalle voci di un possibile esonero grazie al successo nel derby. Tuttavia, il calendario fitto e le prossime partite il tecnico portoghese […]

