Il Financial Times ha svelato dell’accordo imminente tra il Milan e la Repubblica del Congo per una partnership che unisca calcio e turismo. In una mossa che segna un interessante sviluppo nella struttura di partnership commerciali del Milan, il club si è imbarcato in un’innovativa direzione che potrebbe non solo rafforzare il proprio brand ma contribuire significativamente anche alla promozione turistica sul piano internazionale. In un periodo dove il calcio italiano cerca di riacquistare il proprio splendore perduto, iniziative del genere rappresentano un passo avanti verso un futuro promettente per la squadra e il calcio del paese in generale. Un nuovo orizzonte per il Milan Dopo aver saputo cavalcare l’onda delle vittorie sul campo, con una prestazione nota nel recente derby contro l’Inter che ha offerto una boccata d’aria fresca all’ambiente rossonero, il Milan dirige ora l’attenzione verso nuove frontiere. La gestione del tecnico portoghese Paulo Fonseca sembra aver trovato […]

