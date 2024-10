La situazione dell’attaccante esterno americano, forse il miglior rossonero in questa stagione, sta creando parecchio scalpore.

La gestione dei giocatori che militano sia in squadre di club che nelle rispettive nazionali costituisce spesso un delicato equilibrio tra gli interessi delle due parti.

Un caso recente che ha suscitato particolare attenzione riguarda Christian Pulisic ed il suo ritorno anticipato al Milan: su questo argomento vanno registrate le dichiarazioni di Tim Howard, ex calciatore di fama internazionale, al Daily Mail.

La situazione

La nazionale statunitense ha da poco cambiato allenatore chiamando Mauricio Pochettino: quest’ultimo la settimana scorsa ha ammesso di aver visto piuttosto stanco l’attaccante esterno rossonero. Per questo motivo ha preso una decisione non compresa da tutti.

Il caso

Tim Howard ha espresso forte disappunto per la scelta di Mauricio Pochettino di consentire al calciatore di fare ritorno al Milan in anticipo, limitandone così l’impegno con la nazionale statunitense. Howard ritiene che la scelta possa causare legittima frustrazione tra i tifosi americani, dato il momento cruciale e l’importanza di Pulisic per la squadra.

Christian Pulisic

La bordata

Nelle sue osservazioni, Howard sottolinea l’importanza delle figure di spicco all’interno del mondo dello sport. Un buon leader, secondo l’ex calciatore, è colui che costruisce fiducia e cultura all’interno della squadra non solo con la presenza fisica, ma anche tramite il supporto costante, che sia espresso attraverso parole o azioni concrete. Il fatto che quindi Pulisic sia tornato al Milan in anticipo viene visto dall’ex portiere come una mancanza di leadership da parte del rossonero.

