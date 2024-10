L’ex tecnico Fabio Capello plaude le ultime mosse dell’allenatore rossonero, sia per quel che riguarda la conferenza stampa che per un’eventuale esclusione del 10.

In vista dell’imminente Milan-Udinese, le parole di Fabio Capello, figura emblematica del mondo del calcio, hanno sollevato discussioni e riflessioni profonde sulle strategie del tecnico rossonero, Paulo Fonseca.

La sua intervista alla Gazzetta dello Sport pone l’accento su come le decisioni di un allenatore possano influenzare non solo il rendimento della squadra.

Il parere

Capello condivide pienamente quanto detto da Fonseca ieri in conferenza stampa. Il portoghese ha preso posizioni nette sui giocatori esortandoli a elevare il proprio senso di responsabilità. Dopo la sconfitta di Firenze molte sono state le critiche a Fonseca: si metteva in dubbio la sua capacità di gestione, specialmente per il fatto dei rigoristi.

La reazione dell’allenatore

L’allenatore, con fermezza, in conferenza stampa ha chiarito il suo ruolo e la sua intenzione di non tollerare ulteriori ambiguità: un comportamento che secondo Capello segna un punto di svolta nella sua leadership.

Rafael Leao

La gestione del numero 10

Altro capitolo la probabile scelta di tenere Rafael Leao in panchina. Capello esalta questa fermezza come prova di coraggio, ricordando la propria esperienza simile con Ronaldo al Real Madrid. “Se Fonseca ritiene sia un bene per il Milan, è giusto che prenda anche decisioni forti come tenere fuori uno dei giocatori più importanti della squadra. Non so se lo faccia per motivi comportamentali, se non abbia digerito certe frasi di Leao in nazionale o semplicemente per ragioni tecnico-tattiche o turnover, ma è comunque legittimo. Anzi, io credo che Paulo meriti a priori un bravo per il coraggio“; le parole dell’ex allenatore.

