I rossoneri sono pronti a sfidare oggi pomeriggio i friulani ma la vigilia non è stata tranquillissima a causa delle condizioni di qualche giocatore.

Le decisioni degli allenatori sulla formazione da schierare in campo possono riserve sorprese e colpi di scena fino all’ultimo momento. Proprio in questa cornice si colloca la vigilia della partita Milan-Udinese, con gli appassionati e gli addetti ai lavori che tengono gli occhi puntati sulle mosse dell’allenatore rossonero, Paulo Fonseca.

Le decisioni del tecnico portoghese sembrano delineare strategie sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva e l’assetto offensivo della squadra.

Cambiamenti

Chiaramente l’esclusione di Rafael Leao è l’argomento più caldo ma non si devono trascurare anche altre situazioni. C’è da sostituire lo squalificato Theo Hernandez, favorito Terracciano, mentre più avanti Okafor dovrebbe prendere il posto del portoghese.

Trequarti rinnovata

Le novità non sono finite qui: è probabile che Pulisic questa volta agisca come trequartista centrale per permettere a Chukwueze di giocare titolare sulla fascia destra.

Matteo Gabbia

Una difesa in bilico

La novità più rilevante riguarda la situazione di Matteo Gabbia, che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere schierato dall’inizio nel match contro l’Udinese. Le condizioni fisiche del giocatore non sono al 100%, un dettaglio che potrebbe pesare significativamente sulla scelta finale dell’allenatore.

Il ballottaggio

Fikayo Tomori dovrebbe mantenere il suo posto fisso al centro della difesa mentre Fonseca è chiamato a scegliere tra Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic dal primo minuto; un’altra esclusione per quest’ultimo farebbe molto rumore visto che finora ha sempre giocato bene quando chiamato in causa.

Leggi l’articolo completo Verso Milan-Udinese: in dubbio un difensore, Fonseca chiamato a scegliere l’alternativa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG