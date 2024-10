Quanto fatto dall’allenatore rossonero durante la marcia di avvicinamento al match di oggi contro i friulani ha scatenato reazioni molto varie.

Le dichiarazioni rilasciate da Massimo Orlando, ex calciatore anche del Milan, durante la trasmissione radiofonica Maracanà su TMW Radio, hanno alimentato discussioni e riflessioni sul momento attuale del Milan e sulla guida tecnica di Paulo Fonseca.

L’ex centrocampista non ha esitato a puntare il dito contro l’allenatore. Questo scenario apre discussioni non solo sulle dinamiche interne alla squadra ma anche su possibili cambiamenti nel breve termine.

La situazione

Fonseca ha giocato pochissime gare, forse nessuna, senza pressioni: il suo operato è messo in dubbio forse anche da prima che arrivasse a sedersi sulla panchina rossonera. La pressione anche in vista dello scontro con l’Udinese di oggi è palpabile, e le voci di un possibile sostituto iniziano a circolare con insistenza, suggerendo che la dirigenza potrebbe essere pronta a prendere misure drastiche in caso di ulteriori passi falsi. La situazione richiede una rapida inversione di rotta per ristabilire le ambizioni e gli obiettivi di una stagione che ancora non ha espresso veri giudizi definitivi.

La possibile panchina del 10

Orlando sostiene che l’organico del Milan sia forte e che quindi uno come Leao, potrebbe non giocare titolare qualche partita anche se è uno dei migliori giocatori della rosa.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La bordata

L’ex calciatore imputa a Fonseca le difficoltà nel trovare le giuste soluzioni tattiche per il Milan. La squadra, a suo avviso, dimostra una mancanza di entusiasmo e una prestazione insoddisfacente in campo, elementi per i quali l’allenatore non può essere esonerato dalle responsabilità. Il tecnico, nonostante quanto appena detto, non è l’unico responsabile: anche la società potrebbe aiutare Fonseca nella gestione delle teste calde dello spogliatoio.

