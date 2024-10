Il quotidiano La Repubblica riporta alla luce importanti novità sull’interesse dei catalani per l’asso portoghese che oggi dovrebbe partire dalla panchina.

Le strategie di mercato dei top club non smettono mai di tenere col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. In questo intricato scenario, il Barcellona emerge ancora una volta come protagonista di una delle potenziali operazioni più clamorose dell’anno.

Si tratta di un interesse consolidato per Rafael Leao, il talentoso esterno portoghese che attualmente milita nel Milan. L’ammirazione blaugrana per il giocatore non è una novità, ma le ultime indiscrezioni rivelano un’intensificazione degli sforzi da parte del club catalano.

L’escalation

Secondo un recente dossier redatto da Washington Harbour, il valore di Leao è schizzato verso l’alto in modo impressionante. In soli 4 anni e mezzo, si registra un incremento del 323%, con una valutazione che ora tocca quota 100 milioni di euro. Una crescita esponenziale che certifica non solo le qualità indiscusse dell’atleta ma anche il suo potenziale di mercato.

Il primo tentativo

Il club spagnolo già l’estate scorsa aveva mostrato interesse per l’ex Lille ma questo non è sfociato in proposte concrete a causa della ferma resistenza mostrata dal Milan. Il club italiano ha chiarito in più occasioni di non essere interessato ad una sua cessione, come dichiarato più volte pubblicamente dall’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Giorgio Furlani

L’indiscrezione

Secondo quanto emerso da fonti vicine al dossier succitato, il Barcellona potrebbe ben presto riprovarci: l’intenzione, secondo La Repubblica, è quella di arrivare ad offrire una cifra intorno ai 100 milioni. Bisognerebbe poi vedere come deciderebbe di comportarsi il Milan nel caso.

