Il tecnico rossonero pare nuovamente intenzionato a schierare una formazione diversa dalle precedenti: la scelta, se confermata, farà discutere.

L’ottava giornata del campionato di Serie A promette spettacolo e sorprese. Oggi pomeriggio, la partita che vedrà di fronte il Milan di Fonseca e l’Udinese guidata da Runjaic, promette di dare spunti interessanti.

Le squadre entreranno in campo con alcune assenze significative e con l’obiettivo di conquistare 3 punti fondamentali per la propria classifica.

Out un big

L’Udinese non si presenta al completo, con Thauvin fuori per infortunio. Si apre quindi la strada per Iker Bravo, che sembra guadagnarsi una maglia da titolare affiancato da Lucca in attacco. I bianconeri dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 con Okoye tra i pali; Kabasele, Bijol e Lautaro Giannetti in difesa; a centrocampo Ehizibue, Lovric, Ekkelenkamp, Karlstrom e Zemura; in attacco la coppia Bravo–Lucca. Lautaro Giannetti è favorito su Souleymane Isaak Touré mentre lo stesso vale per Ekkelenkamp su Payero.

Un’assenza importante ed un recupero

Il Milan si appresta a scendere in campo senza uno dei suoi pilastri, Theo Hernandez, a causa di una squalifica che lo terrà fuori per 2 giornate; a sostituirlo oggi dovrebbe essere Terracciano. C’è poi da registrare il ritorno a disposizione di Loftus-Cheek anche se è improbabile che l’inglese sia tra i titolari al fischio d’inizio.

Malick Thiaw

La rivoluzione

Secondo Sky Sport Fonseca potrebbe riservare più di qualche sorpresa nella formazione: Okafor sembra favorito su Leao, mentre c’è il dubbio tra Thiaw e Pavlovic visto che Gabbia sembra destinato alla panchina. La probabile formazione rossonera si dispone in un 4-2-3-1, con Maignan in porta, difesa composta da Emerson Royal, Tomori, Thiaw (o Pavlovic) e Terracciano. A centrocampo Fofana e Reijnders, sulla trequarti nuova chance per Chukwueze, con Pulisic che si accentra; a sinistra Okafor dietro l’unica punta Morata.

