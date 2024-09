Brutta sconfitta interna per il Milan dopo un avvio brillante. La difesa decisamente distratta sui calci piazzati inglesi contribuisce in gran misura alla meritata sconfitta

Maignan 5,5

Pessima l’uscita sulla rete del pari di Konatè che cambia l’inerzia della gara. Si riscatta parzialmente su Salah e Gakpo prima di uscire infortunato (nuovamente).

Calabria 5

Ammonito sulla banale punizione che regala al Liverpool da cui nasce il gol del pari e poi tanta confusione

Tomori 6

Migliore in campo dei rossoneri. Tiene su la baracca quando il Liverpool rischia di dilagare

Pavlovic 5,5

Alcuni interventi che infiammano San Siro ma sempre in sofferenza sulle ripartenze velocissime degli avversari

Theo Hernandez 5

Impalpabile e sempre sottotono. Sembra non crederci

Fofana 5,5

Di personalità ne ha sicuramente ma non basta da solo per tenere su il centrocampo rossonero ancora troppo impalpabile

Loftus-Cheek 5

Quando parte sembra poter spaccare la partita ma sbaglia tutte ma proprio tutte le decisioni sull’ultimo passaggio

Reijnders 5,5

Le geometrie ci sono ma anche lui si perde nei momenti decisivi facendo sempre la scelta sbagliata

Pulisic 6

Gol fulmineo in avvio. Sembrava potesse essere la sua partita a praterie aperte ma l’uno-due dei Reds manda in down anche lui

Leao 4,5

Forse da lui ci si aspetta sempre troppo ma fa di tutto per deludere ad ogni occasione importante

Morata 5,5

Corre e lotta. Serve un bell’assist a Pulisic per l’1-0 e poi si perde tra innumerevoli proteste perdendo il duello col gigante Van Dijk

Champions League

Torriani 6

Esordio tra i grandi con personalità. Incolpevole sul terzo gol dei Reds

Emerson Royal 4,5

Potrebbe diventare il peggior acquisto del Milan degli ultimi cinque anni. Continua a non far vedere nulla che giustifichi i 15 milioni di Euro spesi

Abraham 6,5

Da la scossa e si conferma di nuovo migliore in campo dei rossoneri dopo la partita col Venezia. Fa vedere quella garra che in molti altri dovrebbero avere

Okafor/Gabbia s.v.

10 minuti finali per loro a risultato già acquisito

