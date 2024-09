Sia a fine primo tempo che dopo il match fanno discutere le parole di Zlatan Ibrahimovic e di Fonseca attaccato da più parti dallo studio Sky

E mentre a San Siro siamo “solo” 2 a 1 per Liverpool è gelo tra Boban e Ibrahimovic a Sky.

Zvone: “Non capisco il tuo ruolo”, lo svedese: “Comando tutto io”. Ancora Ibra: “Quando il leone va via, i gattini arrivano; quando il leone torna, i gattini spariscono. Il livello è molto basso, si parla troppo ma io penso solo a lavorare. Sono stato via per motivi personali, ma sono presente dal primo giorno. Il mio ruolo? È semplice: comando io, sono il boss e tutti gli altri lavorano per me”

Zlatan Ibrahimovic

Fonseca vs Capello a Sky

A fine partita è Fonseca ad essere messo all’angolo da Fabio Capello: “Hai preparato la difesa a zona contro una squadra che si sapeva fosse forte di testa Van Dijk è marcato ma l’altro è libero eh”.!”

Fonseca “Io rispetto tutte le opinioni”

Boban “E ci mancherebbe”.

Fonseca continua a Sky Sport: “ Sto cercando la miglior soluzione per il mediano. Loftus non è un 10, Reijnders non può giocare vicino a Fofana. Abbiamo sempre vicini Reijnders, Loftus e Pulisic e così abbiamo creato tutte le soluzioni più pericolose”

Come il Milan dalla rete del 2-1 in poi anche lo stesso Fonseca sembra inerme e senza reazioni importanti intervistato dallo studio di Sky

Capello è affranto

Queste le parole dello storico ex allenatore rossonero: “Mi sento affossato vedendo questo Milan, senza reazione ed incapace di fare 3 passaggi. Continuano a giocare un calcio attaccato al portiere che ha toccato più palloni di Morata. Senza coraggio non si va da nessuna parte. Poi è lampante la mancanza di un leader. Sapete chi è stato leader stasera Abraham! L’unica giocata di Leao è arrivata nel finale, troppo poco!”

