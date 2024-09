Si inizia a giocare senza sosta e per l’esordio a San Siro in Champions contro i Reds Fonseca potrebbe scegliere un Milan ancora più offensivo

Nel suggestivo scenario dello stadio “San Siro” di Milano, si preannuncia una serata di grande calcio all’insegna dell’attesissimo incontro di Champions League tra il Milan e il Liverpool. Questa partita, che segnerà l’esordio delle due squadre nella competizione per la stagione 2024/2025, promette fin d’ora di regalare emozioni e colpi di scena. Con il Milan guidato da Paulo Fonseca e il Liverpool sotto la guida tecnica di Arne Slot, il match del 17 settembre alle ore 21:00 si carica di aspettative e pronostici.

Le prospettive del Milan

Il Milan si appresta ad affrontare questa sfida forte del recente successo ottenuto contro il Venezia, un risultato che ha sicuramente contribuito ad accrescere il morale della squadra. Paulo Fonseca, alla vigilia di questo importante appuntamento, dovrebbe poter contare sul rientro in campo dal primo minuto di tre pedine fondamentali della sua scacchiera. In difesa, la coppia centrale sarà presumibilmente formata da Fikayo Tomori, rientrante dopo l’esclusione nell’ultimo incontro, e Strahinja Pavlovic, con Davide Calabria e Theo Hernandez a completare il reparto sulle fasce. Il centrocampo vedrà la presenza di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, mentre in attacco è prevista la punta centrale Alvaro Morata, supportato da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Rafael Leao.

Samuel Chukwueze

Gli avversari: il Liverpool

Dall’altra parte del campo, il Liverpool arriva a questo appuntamento cercando di risollevarsi dopo il recente passo falso in campionato contro il Nottingham Forest. La guida tecnica di Arne Slot sarà chiamata a mettere in campo una formazione capace di dimostrare la forza e la qualità del collettivo inglese. Nonostante la sconfitta, il Liverpool rimane una squadra temibile, dotata di un palmarès internazionale invidiabile e di giocatori in grado di fare la differenza in ogni momento del match.

Strategie e aspettative

L’attenzione è tutta rivolta alle strategie che Fonseca e Slot sapranno mettere in atto per superarsi a vicenda. Il Milan, con il ritorno di pedine chiave e il supporto del pubblico di casa, mira a sfruttare al meglio la propria formazione per ottenere un risultato positivo. D’altro canto, il Liverpool non si farà intimorire e cercherà di sfruttare ogni opportunità per dimostrare il proprio valore sul campo internazionale.

Le probabili formazioni di martedi sera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota Allenatore: Arne Slot

