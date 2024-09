I rossoneri per blindare il reparto difensivo pensano a Milan Skriniar ormai finito ai margini al PSG. L’ostacolo maggiore resta l’elevato ingaggio dello slovacco

In un mondo del calcio sempre più dinamico e imprevedibile, il Milan sembra già pianificare mosse strategiche per il prossimo calciomercato di gennaio. La necessità di ampliare la rosa, soprattutto in difesa, appare evidente dopo la partenza di alcuni elementi chiave e la sfida rappresentata dal dover affrontare quattro competizioni in questa stagione. Mentre il Milan si sforza di trovare il giusto equilibrio, emergono sorprendenti rivelazioni che potrebbero segnare il futuro della squadra.

La situazione attuale della rosa

Il club rossonero attualmente si affida a quattro difensori centrali: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Pavlović, quest’ultimo tra i più in forma in questo inizio di stagione. Tuttavia, considerando la frequenza degli infortuni e il carico di partite previsto, questa scelta sembra azzardata. La cessione di Pierre Kalulu alla Juventus, che poteva ricoprire più ruoli in difesa, ha sollevato ulteriori interrogativi sulla strategia adottata dalla dirigenza.

Milan Skriniar

Una possibile mossa di mercato

Le dichiarazioni di Luis Campos, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, hanno messo in allerta il mondo del calcio. Ha infatti rivelato che Milan e Roma hanno mostrato interesse per Milan Škriniar durante l’estate. L’esperienza e la solidità difensiva dello slovacco potrebbero essere la chiave per rafforzare la retroguardia milanista. Škriniar, che ha già dimostrato il suo valore in Serie A con l’Inter, potrebbe rappresentare un innesto di qualità nonostante gli ostacoli rappresentati dal suo ingaggio elevato e dal suo passato interista.

Gli ostacoli sulla via di Škriniar

La strada per portare Škriniar a Milano potrebbe essere tuttavia irta di difficoltà. Il suo ingaggio parigino, il legame con i rivali dell’Inter e l’interesse del Napoli, guidato da Antonio Conte desideroso di riabbracciare il giocatore, potrebbero complicare notevolmente le trattative. Nonostante ciò, l’interesse del Milan testimonia la volontà del club di investire in qualità pur di consolidare un reparto ritenuto vulnerabile.

