Il patron Lotito della Lazio, non regalerà il cartellino al Milan di Acerbi. La valutazione del presidente è di 5 milioni.

Non sarà proprio così facile il ritorno di Francesco Acerbi al Milan, il difensore centrale di 34 anni è valutato 5 milioni di euro dal presidente della Lazio Lotito. Cifra ritenuta dai rossoneri fuori mercato, ma sono disposti ad un piccolo sforzo di qualche milione per averlo, per completare con esperienza il pacchetto dei centrali difensivi dopo aver visto sfumare l’investimento Botman.

Claudio Lotito

L’operatore di mercato Alessandro Canovi parla a TMW del discusso rinnovo di Maldini e Massara con i rossoneri con i relativi ritardi sul mercato: “C’è stato un cambio di proprietà. Questione di priorità. Magari questo ha rallentato un po’ il mercato. Ma credo che anche il mercato invernale sarà di estrema importanza.” Vedremo insomma come andrà a finire il mercato rossonero che è iniziato con l’arrivo di Origi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG