Intervenuto nel portale TMW, Michele Criscitiello parla dei rinnovi di Maldini e Massara ma anche di Origi al Milan.

Parla Michele Criscitiello al portale TMW, queste le parole sul rinnovo di Massara e Maldini al Milan: “Dentro o fuori. Non c’è più tempo per i rinnovi di Maldini e Massara. Il fatidico 30 giugno è arrivato. Maldini non può lavorare, fino alla fine di questa settimana, senza contratto. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Maldini rinnova e Massara lo segue a ruota.“

Milan esulta scudetto

Parlando del calciomercato e di Origi: “Botman è andato al Newcastle, oggi farà le visite mediche. Non ha aspettato il Milan che ha avuto tempi lunghi, come li sta avendo per i contratti dei propri dirigenti. Nel frattempo oggi sbarca a Linate, Divock Origi. Orario aperitivo, in stile milanese. La punta che il Milan cercava, anche se forse non basta. I rossoneri devono iniziare a correre perché Inter e Juventus si stanno mettendo in una posizione invidiabile. Entrambe non hanno digerito gli schiaffi presi la scorsa stagione.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG