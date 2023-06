Luka Romero, ormai ex giocatore della Lazio, è ad un passo dall’approdo al Milan. Il club rossonero vuole chiudere nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino classe 2004 è in scadenza di contratto con i biancocelesti e l’incontro con l’agente Ramadani per trovare l’intesa definitiva è fissato per mercoledì 28 giugno.

