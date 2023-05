Le parole di Paolo Maldini, ex difensore e attuale dirigente del Milan, sulle prestazioni di Rafa Leao. I dettagli

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione Muschio Selvaggio.

PAROLE– «Ha già fatto un disco. Una volta mi ha chiesto se poteva farlo uscire il venerdì e il sabato poi giocavamo. Io gli faccio: ‘Cosa!’. Lui poi mi ha spiegato che nel mondo della musica i dischi escono il venerdì. E gli ho detto: ‘Allora domani devi fare due gol’. Leao è un talento pazzesco. Io sono un esteta grazie a mio papà e Leao è bello da vedere, è qualcosa di unico. Ha le carte in regola per diventare un top. Lui era in panchina al Lille e quando è arrivato gli ho detto che lui giocava per il suo Instagram perchè metteva video bellissimi con dei dribbling e giocate, ma poi finiva la stagione con due gol segnati. Lo abbiamo aiutato a cambiare questa mentalità. Uno così talentuoso deve lavorare anche più degli altri per sfruttare il suo talento».

CONTINIA SU MILANNEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG