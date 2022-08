Ecco i dettagli sui mini-pack che il Milan metterà in vendita per le partite di Champions League: i dettagli

Il Milan da domani a mezzogiorno metterà in vendita dei mini-pack, con prelazione per gli abbonati di Serie A, per le partite di Champions League.

Dal 17 agosto alle 12 fino al 23 agosto alle 23.59 la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A della stagione 2022-23, e gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto dell’abbonamento Serie A; dal 24 agosto alle 12 al 25 agosto alle 12, e gli abbonati che non hanno confermato il proprio posto in precedenza potranno cambiarlo nei settori liberi o confermare il proprio posto se ancora disponibile. Il prezzo di partenza per assicurarsi i Champions Pack, che saranno caricati sulla Cuore Rossonero, è di 84 euro e si riferisce al Terzo Anello Rosso Centrale. Per gli Under 16 è previsto il prezzo ridotto di 99 euro totali, se acquistati con almeno un abbonamento intero al Primo Verde Family.

