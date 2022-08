La Salernitana ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Maggiore dallo Spezia: «Sono molto contento, non vedo l’ora di iniziare»

La Salernitana ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Giulio Maggiore dallo Spezia. Di seguito le prime parole del neo acquisto dei campani.

ARRIVO – «Sono molto contento, non vedo l’ora di iniziare. Ero allo stadio domenica sera ed ho percepito subito una bella atmosfera, sono carico. Mi hanno dimostrato grande interesse, cercherò di fare il massimo in campo. Voglio aiutare la squadra il più possibile e ce la metteremo tutta per il nostro obiettivo che è la salvezza»..

RUOLO – «Mi piace fare la mezzala ma non ho grosse preferenze, parlerò col mister e giocherò dove sarà necessario, sono a disposizione. Partire bene può darci una grande mano, sarebbe utile arrivare alla sosta dopo aver fatto già un buon percorso, ora però lavoriamo giorno per giorno e vediamo partita per partita».

TIFOSI – «All’Arechi ho già giocato da avversario, è una sensazione incredibile, ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno già dimostrato e cercherò di ricambiare sul campo. Tutti insieme cercheremo di toglierci grandi soddisfazioni e raggiungere l’obiettivo il prima possibile».

