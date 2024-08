Domani sera scatta l’esordio stagionale dei rossoneri a San Siro anche se non si tratterà di una gara ufficiale.

Il Trofeo Berlusconi vede il Milan affrontare il Monza in un’amichevole pre-stagione che promette scintille. Con il campionato di Serie A che si prepara a prendere il via, queste due squadre si incontrano in quello che si annuncia come un durissimo test, dato lo sfondo di preparazione intensa e tattiche finemente calibrate. Un duello che si carica di significati particolari anche per il debutto alla guida del Monza di Alessandro Nesta, leggenda del Milan, contro la sua ex squadra ora guidata da Paulo Fonseca.

Dove e quando

Il match si terrà il 13 agosto 2024 alle ore 21:00 a San Siro, con trasmissione in diretta televisiva su Canale 5. Per coloro che prediligono le piattaforme digitali, la partita sarà altresì disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset, rendendo il confronto accessibile a un pubblico quanto più vasto possibile.

Foto: Image Sport

Le squadre in campo

Dal punto di vista delle formazioni, entrambe le squadre sembrano pronte a scendere in campo con il massimo delle ambizioni. Il Milan si presenterà con un 4-2-3-1 che vedrà tra i pali Maignan, davanti a lui dovrebbe esserci una difesa formata da Calabria, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer e Reijnders supporteranno il trio offensivo formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, con Morata punta di diamante dell’attacco. D’altro canto, il Monza opterà per un 3-4-2-1 con Sorrentino in porta, difeso da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Il centrocampo vedrà Birindelli, Pessina, Sensi e Kyriakopoulos con Maldini e Mota a supporto dell’unico attaccante, Petagna.

