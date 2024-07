Alvaro Morata e Rodri sono finiti sotto inchiesta da parte della Uefa per quanto accaduto a Euro 2024. Ecco cosa è successo.

Il mondo del calcio si trova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per un motivo che va oltre le prestazioni sportive sul campo. Rodri e Alvaro Morata, campioni d’Europa con la nazionale spagnola, sono infatti sotto indagine dalla Commissione etica e disciplinare federale. Al centro della controversia, una frase proferita dai due giocatori nei momenti di festa seguiti alla vittoria in finale contro l’Inghilterra a Euro 2024, tenutasi a Madrid. “Gibilterra è spagnola,” hanno dichiarato, suscitando non poco clamore e attirando su di sé l’attenzione non solo della Federazione di calcio, ma anche delle autorità politiche.

Inizio dell’indagine

Dalle sedi UEFA di Nyon giunge la notizia che un ispettore della commissione etica e disciplinare è stato assegnato per valutare le possibili violazioni alle norme di condotta da parte di Rodri e Alvaro Morata. La contestazione nasce da dichiarazioni fatte dai giocatori durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna all’Euro 2024. La frase che ha scatenato le polemiche, “Gibilterra è spagnola”, è stata oggetto di denuncia sia da parte della Federazione che dal governo di Gibilterra, piccolo territorio situato sul confine meridionale della Spagna ma sotto sovranità britannica da più di tre secoli.

Alvaro Morata

Contesto geopolitico e sportivo

Gibilterra, situata all’estremo sud della penisola iberica, rappresenta da secoli un punto di attrito tra Regno Unito e Spagna. La questione della sovranità su questo lembo di terra ha toccato diversi aspetti delle relazioni tra i due Paesi, spesso filtrando anche nel mondo dello sport. La decisione dei due calciatori spagnoli di inserire questo tema delicato nei festeggiamenti post-vittoria ha acceso nuovi riflettori sulla disputa, provocando una reazione ufficiale che ora coinvolge le istanze disciplinari europee del calcio.

Morata iniciando cánticos de Gibraltar es español. La cabra de las celebraciones pic.twitter.com/cGDAZd78vx — (@finallyxpablo) July 15, 2024

Possibili conseguenze

La procedura avviata dalla Commissione etica e disciplinare dell’UEFA mira a determinare se le azioni dei due giocatori possano essere considerate una violazione delle norme che regolano il comportamento dei professionisti del calcio. Le possibili conseguenze possono variare da sanzioni disciplinari a multe, a seconda del verdetto dell’ispettore incaricato di valutare il caso. Tutto ciò pone l’accento non solo sulla necessità di mantenere uno standard di comportamento esemplare da parte degli atleti, ma anche sul potere delle parole e delle azioni compiute in ambienti altamente pubblici e celebrativi.

