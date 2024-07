Leao è stato pizzicato con indosso la maglia di un altro Club, il Flamengo nello specifico. Il portoghese era in compagnia di un dj.

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, è noto sia per le sue prodezze in campo che per il suo profondo amore per la musica, in particolare il genere rap. Di recente, tuttavia, è stato protagonista di un evento che ha destato non poco stupore tra i suoi follower e i tifosi rossoneri. Un’immagine che lo ritrae in una situazione alquanto insolita per un giocatore che ha sempre mostrato lealtà e rispetto verso i colori della sua squadra è diventata motivo di chiacchiericcio sui social network.

Doppia passione: calcio e musica

Leao vive un’esistenza impreziosita da due grandi passioni: il calcio, che lo ha portato ad affermarsi come uno degli attaccanti più promettenti della Serie A, e la musica, più precisamente il rap. Quest’ultimo, oltre a vederlo brillare sui campi da gioco, gli ha permesso di esprimere la propria creatività anche fuori. Sotto lo pseudonimo di Way 45, in omaggio al quartiere che lo ha visto crescere in Portogallo, ha pubblicato diversi brani. Nonostante non abbiano raggiunto un successo globale, hanno sicuramente trovato un’eco tra i suoi numerosi fan.

Rafael Leäo

Un cambio di maglia che fa parlare

L’episodio che ha acceso i riflettori su Leao nelle ultime ore è stato il suo avvistamento con una maglia rossonera, che, contrariamente alle aspettative, non appartiene al Milan bensì al Flamengo. Il giocatore è apparso in una foto molto sorridente al fianco del noto dj Oruam, indossando con orgoglio i colori di un altro storico club, stavolta brasiliano. Questo gesto ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan, in quanto Leao non aveva mai precedentemente mostrato pubblicamente simpatie calcistiche al di là di quelle professionali.

FAMOSOS: Rafael Leão, atacante do Milan e da Seleção de Portugal, na casa de Oruam.@Stake pic.twitter.com/MtfPas72v5 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 18, 2024

Interpretazioni e curiosità

Sebbene alcuni possano vedere in questo episodio una mera manifestazione di ammirazione per un altro grande club del panorama calcistico mondiale, altri non hanno mancato di leggerci dietro potenziali segnali o semplici gesti amichevoli verso altre realtà sportive. Importante sottolineare che, nonostante questa breve “divagazione”, l’attaccamento di Leao verso i colori del Milan non è mai stato in questione. Il giovane attaccante, infatti, continua a dimostrare in campo il suo impegno e la sua professionalità, che lo hanno reso uno dei beniamini della tifoseria milanista.

