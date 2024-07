Francesco Camarda, dopo i due gol segnati con l’Italia Under 19, si racconta svelando il suo segreto sotto porta. Novità sul suo rinnovo col Milan.

Francesco Camarda è senza ombra di dubbio uno dei ragazzi più promettenti del calcio italiano. Le potenzialità da campione e da autentico numero uno dell’ancora 16enne prodigio della Primavera del Milan, sono ormai sotto gli occhi di tutti. Non è un caso infatti che il rossonero sia stato il più giovane debuttante della storia della Serie A, bagnando il suo esordio all’età esatta di 15 anni e 260 giorni, esattamente lo scorso 25 novembre in occasione di Milan-Fiorentina. Nei mesi appena successivi a tale soddisfazione, si sono susseguite settimane in cui il suo rinnovo con il Milan ha spaventato e non poco i tifosi rossoneri che lo hanno da subito eletto a loro beniamino. Le insidie estere, voci e indiscrezioni costruite ad arte, sono state spazzate via dall’accordo sul rinnovo. Per il giovane rossonero è tempo di rispondere alla Nazionale, e lo ha fatto come meglio non avrebbe potuto siglando due reti con la maglia dell’Under 19 contro l’Irlanda, al debutto, nella gara valevole per gli Europei e terminata sul punteggio di 3-0 per gli azzurri. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘UEFA.com’, svelando il segreto di tanta prolificità sotto porta.

Merito alla squadra

Francesco Camarda evidenzia, laddove ce ne fosse bisogno, di essere un ragazzo sì giovane ma altrettanto giudizioso e modesto. Afferma infatti che “è bello aver segnato, ma per essere in grado di segnare due gol del genere bisogna avere una grande squadra con sé in campo. Spero che possiamo continuare a migliorare. Siamo un gruppo molto unito. Ci piace scherzare e passare il tempo insieme, ma quando si tratta di lavorare e di allenarsi duramente prendiamo tutto molto sul serio. Nel complesso, stiamo lavorando molto bene come squadra”.

Francesco Camarda

Il rinnovo: quando firma Camarda

A fare luce in merito alla data in cui ufficialmente Francesco Camarda firmerà il suo primo contratto da professionista con il Milan, ci pensa il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che sottolinea che saranno decisive le prossime 48 ore per rendere ufficiale l’estensione del rapporto professionale del giovane talento con il Milan.

