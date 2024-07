Mourinho potrebbe strappare Jovic al Milan. Il nuovo allenatore del Fenerbahçe potrebbe portate il serbo in Turchia.

Il futuro di Luka Jovic non è così scontato come il rinnovo potrebbe suggerire. La punta serba ex Fiorentina e Real Madrid, arrivato sul gong finale dello scorso mercato, ha disputato una stagione tra alti e bassi con il Milan. Il suo abbrivio è stato decisamente lento, compassato, probabilmente per via di una preparazione atletica poco funzionale a reggere l’intensità dei 90 minuti. Nel proseguo della stagione il serbo si è contraddistinto per la capacità di incidere a fuoco il proprio nome sulle partite, a suon di gol sempre da subentrante, spesso decisivi. Nonostante ciò la squadra mercato rossonera non lo considera intoccabile, a dispetto delle 9 reti messe a referto con Pioli in panchina. Il Corriere della Sera e l’esperto di mercato Nicolò Schira, hanno svelato nuovi clamorosi sviluppi in merito al suo futuro. Jose Mourinho sullo sfondo?

Mourinho chiama, Jovic risponde

Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato che “Josè Mourinho ha mostrato interesse per Luka Jovic, che potrebbe andarsene dal Milan. Il Fenerbahce ha aperto i colloqui con il suo agente Fali Ramadani”.

Luka Jovic

Le alternative a Jovic

Non è un caso infatti che il Milan da giorni stia muovendo passi importanti alla ricerca di una seconda punta dopo aver definito l’affare Morata. Jovic non convince pienamente la società e, a fronte di un’offerta importante, potrebbe optare di incassa la ricca plusvalenza da investire su profili come Fullkrug o Abraham. Entrambi i profili accetterebbero senza riserve la destinazione rossonera.

