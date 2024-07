Il Milan pare abbia messo nel mirino Fernandez-Pardo. Il giovane talento belga può essere l’alter ego perfetto di Rafa Leao.

Nell’affollato e sempre vibrante scenario del calciomercato estivo, il Milan dimostra ancora una volta la propria lungimiranza e ambizione mirando a rafforzare il proprio organico non solo con fenomeni affermati ma anche puntando su giovani talenti emergenti. Una delle ultime mire di mercato dei rossoneri ci porta nel cuore del Belgio, precisamente verso un giovane attaccante che sta suscitando interesse in tutta Europa per le sue evidenti qualità in campo.

Un giocatore promettente sul taccuino del Milan

Matias Fernandez-Pardo, questo il nome del giovanissimo attaccante belga di proprietà del Gent, sta attirando le attenzioni dei grandi club grazie alle sue prestazioni. Avendo soltanto 19 anni, il calciatore si è distinto nell’ultima stagione non solo per le sue apparizioni da titolare, ma anche per la sua impressionante vena realizzativa nella fase finale della Jupiler Pro League. Il Milan, con un occhio sempre attento ai giovani talenti, non ha perso tempo e ha richiesto informazioni per valutare un possibile acquisto.

Rafael Leao

Brillante fase finale e interesse crescente

Nonostante abbia iniziato la stagione come riserva, Fernandez-Pardo è diventato protagonista nei playoff, realizzando 7 gol in 10 partite e dimostrando una notevole polivalenza in campo, essendo impiegabile sia come esterno offensivo sinistro che trequartista. Queste prestazioni non solo hanno aiutato il Gent a conquistare un posto nell’Europa League 2024-2025, ma hanno anche acceso i riflettori su di lui, rendendolo oggetto di desiderio per club di alto profilo, tra cui il Milan, la Roma e il Bayer Leverkusen. Il cartellino del giocatore è attualmente valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per le casse del club rossonero.

Una corsa contro rivali di peso

Il Milan però non è l’unico club ad aver messo gli occhi sul giovane belga. Oltre alla Roma, che ha già mostrato interesse, c’è da fare i conti con la temibile concorrenza del Bayer Leverkusen, fresco campione della Bundesliga. Il club tedesco è noto per la sua politica attenta e lungimirante verso i giovani talenti e sarebbe pronto a fare un’offerta per asegurarsi le prestazioni di Fernandez-Pardo. Il Milan dunque dovrà agire con decisione e rapidità se vorrà superare la concorrenza e portare a Milano un giocatore che potrebbe diventare una colonna portante per il futuro.

In questo calciomercato estivo, il Milan già si muove con strategia e visione, cercando di aggiudicarsi non solo i talenti già affermati ma anche quelli in via di sviluppo. Se l’acquisto di Matias Fernandez-Pardo dovesse concretizzarsi, significherebbe l’aggiunta di un elemento giovane e talentuoso in grado di crescere e brillare nell’ambiente ricco di storia e tradizione del club rossonero.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG