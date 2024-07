Milan e Empoli hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Vasquez. Il portiere andrà in Toscana, Colombo potrebbe seguirlo.

L’estate è una stagione calda non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto riguarda il calciomercato, con le squadre che si muovono per rafforzare le proprie rose in vista della nuova stagione. Il Milan, una delle squadre più titolate e seguite in Italia, è al centro di diverse trattative, sia in entrata che in uscita. Tra queste, spicca la vicenda di Devis Vasquez, giovane portiere colombiano, la cui esperienza in rossonero non sembra aver trovato il successo sperato. Allo stesso tempo, il Milan si appresta ad accogliere un volto noto del calcio europeo: Alvaro Morata, la cui trattativa sembra essere ormai agli sgoccioli.

Il caso Devis Vasquez

Devis Vasquez, portiere colombiano, sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura al Milan. Dopo essere stato acquistato nel 2023 con aspettative importanti, il suo percorso non ha incontrato le speranze riposte in lui. Le prestazioni non convincenti in allenamento hanno presto segnalato che la strada al Milan non sarebbe stata facile per lui. Di conseguenza, il club ha deciso di mandarlo in prestito prima allo Sheffield Wednesday e poi all’Ascoli, ma nemmeno in queste esperienze Vasquez è riuscito a dimostrare di poter essere un punto fermo per il futuro. Di ritorno a Milano, si prepara ora a salutare nuovamente la squadra, con un passaggio all’Empoli che sembra ormai definito.

Giorgio Furlani

Nuovi orizzonti per Vasquez

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, l’Empoli sarebbe vicinissimo a concludere l’acquisto di Devis Vasquez dal Milan. I dettagli dell’operazione sarebbero quasi tutti definiti, mancherebbero solo alcuni aspetti burocratici tra cui le visite mediche, che dovrebbero essere svolte a breve. Questo trasferimento potrebbe rappresentare per Vasquez l’opportunità di rilanciarsi e trovare la continuità di prestazioni che finora sembra essere mancata. Allo stesso tempo, l’Empoli dimostra di credere nel potenziale del giovane portiere, puntando su di lui per la propria difesa.

Prospettive rossonere e conclusioni

Mentre Vasquez sembra pronto a intraprendere questa nuova avventura, il Milan non sta certo a guardare. La squadra è infatti impegnata nella definizione di un’altra operazione di mercato che vede protagonista Alvaro Morata. La trattativa per l’attaccante spagnolo è in fase molto avanzata, e l’ufficialità del suo passaggio sembra essere questione di poco tempo. Questo dimostra come il calciomercato sia un continuo evolversi di situazioni, con giocatori pronti a salutare e nuovi volti pronti a vestire la maglia rossonera, in un viavai che tiene sempre accesa l’attenzione dei tifosi. Nel caso di Vasquez, l’Empoli potrebbe rappresentare la chance per un definitivo rilancio, mentre il Milan si appresta a salutare un giocatore la cui avventura si è rivelata al di sotto delle aspettative, ma sempre con lo sguardo rivolto verso nuovi obiettivi e nuove sfide.

