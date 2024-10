Il portoghese parla ai microfoni di DAZN e perora la causa del suo Milan, squadra viva, nonostante il 2-0 del Napoli a San Siro. Ecco le sue parole..

“Sono sempre responsabile per ciò che succede in campo e anche stavolta mi prendo questa responsabilità. Non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo cinque minuti, ma se guardiamo il risultato loro hanno realizzato due gol e noi abbiamo costruito le occasioni. La squadra ha avuto una buona reazione all’inizio della partita, abbiamo giocato un calcio positivo e con qualità. Non è facile contro un Napoli che si abbassa e difende davanti alla sua area di rigore”.

Nel mirino c’è sempre lo Scudetto?

“Io non posso dire il contrario. Soprattutto vedendo come abbiamo giocato, come la squadra ha risposto a un momento difficile e come ha mostrato unità anche senza calciatori importanti. Nessuna squadra ha vinto il campionato dopo nove partite e nessuna l’ha perso dopo nove partite, per questo motivo dobbiamo proseguire nel percorso di crescita: chiaramente serviranno risultati per entrare in questa lotta”.

Il Milan è sembrato una squadra viva, ma manca sempre qualcosa

“La mia principale preoccupazione è legata al fatto che abbiamo preso gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Poi non è facile trovare spazi contro dieci giocatori: noi abbiamo creato, abbiamo avuto occasioni, è mancato solo il gol. Dobbiamo migliorare nell’ultima decisione perché abbiamo giocato nella loro metà campo e non abbiamo permesso al Napoli di uscire”.

