Un discreto Milan fa la partita ma paga gli errori dei singoli che lo puniscono oltre i propri demeriti. Partita stregata. Ecco le pagelle dei rossoneri

Maignan 5

Non può nulla su Lukaku ma è molto grave l’errore tecnico sia in spinta che di posizione sul tiro di Kvara che fissa un 2-0 pesante come un macigno. Mike parte decisamente in ritardo..non da lui

Emerson Royal 5,5

Fa il suo ma sempre nello spettro della mediocrità. Si inizia a pensare cosa possa veramente offrire più di Calabria

(Pulisic 6)

Entra in condizioni precarie e prova a sparigliare le carte. Si apprezza io sacrificio visto la situazione

Thiaw 6

Ordinato e preciso. Il Napoli davanti si vede poco e lui si fa trovare pronto

Pavlovic 5,5

Si riprende dopo il disastro in marcatura ed in bodycheck su Lukaku in occasione del vantaggio azzurro. Tenta anche di impostare nel secondo tempo..non fa per lui

Terracciano 6

Fa il suo e si sbraccia anche con i compagni che non seguono il piano di gioco. Giocatore ritrovato?

Musah 5

Giocatore di atletismo, gamba e corsa ma si continua a non capire che utilità possa avere nel Milan attuale

Youssouf Fofana

Fofana 6,5

È lui l’ancora di salvezza del Milan attuale. Sbaglia pochissimo e fa sentire la sua tranquillità nel gestire la palla e nel gestire la mediana

Chukwueze 6

Sembran un altro giocatore per personalità e “cattiveria”. Non fa sempre la scelta giusta ma è il più pericoloso..i compagni lo percepiscono e si appoggiano spesso a lui

Loftus-Cheek 5,5

Fa il compitino tranne qualche sgroppata nel primo tempo. Sembra sempre troppo poco deciso nell’andare fino in fondo

(Camarda s.v.)

Otto minuti senza chance di brillare. Forse l’unico errore di Fonseca è non tentare l’all in con le due punte prima di quanto fatti

Okafor 5,5

Elegante ma troppo poco incisivo. Non so riabilita nalla ripresa. Troppo poco

(Leao 6)

Aggiunge i suoi scatti e non solo ad una manovra rossonera piuttosto prevedibile. Non basta ma lui risponde presente. Attraversa un purgatorio si spera terapeutico

Morata 6

Solito animus pugnandi. Inevitabile arrivi sotto porta esausto e poco lucido. Va in gol con un gran movimento ma con offside di partenza. Non è un centravanti ma in tempi di carestia lo deve fare

Fonseca 6

Deve fare di necessità virtù col suo Milan senza quattro titolari. Oltre alle preventivate squalifiche di Theo e Reijnders perde in settimana Gabbia e in giornata un faro come Pulisic. Formazione quasi obbligata ma sostituzioni fatte quando si doveva. Forse avrebbe potuto tentare la doppia punta con Camarda un po’ prima ma sarebbe stato comunque un azzardo

