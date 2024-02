Alle 20.45 di oggi scenderanno in campo Milan e Napoli. Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Alle 20.45 di oggi scenderanno in campo Milan e Napoli. Ecco le probabili formazioni delle due squadre per il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leão; Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Álex Jiménez, Simic, Terracciano, Eletu, Musah, Zeroli, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: Meret, Contini, Natan, M. Olivera, Cajuste, Dendoncker, Lindstrøm, H. Traorè, Ngonge, Politano, Raspadori. Allenatore: Mazzarri.

