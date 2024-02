Alle 15.00 di oggi scenderanno in campo Monza ed Hellas Verona. Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Alle 15.00 di oggi scenderanno in campo Monza ed Hellas Verona. Ecco le probabili formazioni delle due squadre per il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Dany Mota, Colpani; Djuric. All. Palladino.

Squalificati: Gomez.

Indisponibili: Caprari, Vignato.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Tavsan, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

Squalificati: Suslov.

Indisponibili: nessuno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG