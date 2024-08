Lo spettacolo offerto ieri dalla squadra rossonera è stato veramente indecoroso e le dichiarazioni del centrocampista alimentano le preoccupazioni.

L’ultimo incontro tra Parma e Milan rappresenta per i rossoneri un momento di profonda riflessione, in quanto hanno mostrato carenze notevoli, soprattutto in fase difensiva. La sconfitta per 2-1 non è l’unico dato preoccupante per la squadra guidata da Fonseca, ma è piuttosto la natura della prestazione a destare maggiore allarme.

Problemi vecchi

I primi 20 minuti di gioco hanno visto un Milan quasi assente sul campo, con una fase difensiva poco organizzata e incapace di contenere gli attacchi coordinati del Parma. La squadra rossonera ha offerto agli attaccanti avversari ampi spazi per manovrare, compromettendo seriamente le proprie chance di vittoria. Fonseca era stato chiamato per migliorare la fase difensiva rispetto all’ultima stagione con Pioli ma nelle prime 2 gare i rossoneri hanno addirittura fatto peggio rispetto al passato.

Paulo Fonseca

La riflessione di Musah

Nel post-partita, le dichiarazioni di Yunus Musah hanno aggiunto ulteriore materiale alla riflessione sulle difficoltà del Milan. Il centrocampista a DAZN ha apertamente ammesso di trovarsi a volte incerto se applicare un pressing aggressivo o mantenere una posizione più difensiva sul campo. Si tratta di una dichiarazione laconica che dipinge perfettamente la situazione: alcuni giocatori, a volte, non sapevano cosa fare, si tratta di una cosa inquietante.

La sfida di Fonseca

La situazione attuale del Milan richiede una riflessione profonda e interventi decisi per risolvere le problematiche messe in luce dalla recente sconfitta. Fonseca, alla guida della squadra da più di un mese, si trova di fronte a una sfida importante: far interiorizzare ai suoi giocatori l’importanza di una fase difensiva organizzata e di un pressing collettivo ed efficace. Il tempo per recuperare c’è ma potrebbe volerci anche molto tempo per vedere i primi miglioramenti.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG