Il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha espresso il suo parere su quanto finora dai dirigenti rossoneri sul mercato.

MilanNews ha chiesto a Tommaso Turci un giudizio sul mercato del Milan. “Voto al mercato del Milan? Secondo me 7,5. Perché hai sostituito come dovevi Giroud, con le stesse caratteristiche emotive, con la stessa leadership, oltre che con le qualità perché Morata ti ha dimostrato che è entrato da grande giocatore ed ha portato, al di là del punto di vista tecnico, che lo sappiamo, quello slancio che solo i grandi giocatori ti sanno dare”.

Strahinja Pavlovic

Ottimismo

“Emerson Royal è un ottimo terzino che deve tornare ai suoi livelli. Fofana era invece un semi-top in Ligue 1. Bisogna capire come si andrà ad ambientare in Italia in un contesto completamente diverso. La Serie A è un campionato molto più tattico, però parliamo di un giocatore che, nonostante abbia 25 anni, ha già un’ottima espereienza ma soprattutto ti fa bene le due fasi. È quel giocatore con quelle caratteristiche che mancavano a questo Milan. Pavlovic mi piace molto, ma anche per lui credo che ci vorrà un po’ di tempo”.

Il commento

“Ripeto, i meccanismi del calcio italiano sono un po’ diversi, ma guardando anche il livello del mercato che c’è stato fra le altre squadre italiane, il Milan ha coperto quello che c’era da coprire. Poi certo, qualcosa davanti io lo farei ancora. Se ci fosse qualche occasione importante la sfrutterei”.

