Milan News – L’erede di Maignan ha già un nome e un cognome

La situazione legata al rinnovo dell’estremo difensore francese è molto delicata e il Milan ha deciso di tutelarsi: ecco il nome del possibile sostituto di Mike Maignan.

Le parole di Mike Maignan nel post partita di Milan-Fiorentina hanno messo un po’ di paura ai tifosi rossoneri. O meglio, quello che non ha detto: il portiere francese non ha voluto rispondere alle domande sul suo contratto per mettere davanti la situazione attuale del Milan, rimandando i discorsi all’estate. L’accordo per il prolungamento era stato trovato tra le parti su una base di 5 milioni a stagione fino al 2029 ma, viste le brutte prestazioni di inizio 2025, il Diavolo ha deciso di fare un passo indietro e riflettere sul futuro del suo capitano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe presentato un’offerta leggermente più bassa (4,5 milioni all’anno) e il portiere ci sta pensando.

I possibili scenari

Le porte per il rinnovo, quindi, sono tutt’altro che chiuse: sia il Milan che Maignan vorrebbero continuare insieme e probabilmente la firma arriverà, soprattutto se le prestazioni dovessero essere del livello dei match contro Inter e Fiorentina. La certezza è che, se non ci dovesse essere il prolungamento, il Diavolo cercherà di vendere il suo capitano in estate per non perderlo a zero nel 2026. Anche in caso di rinnovo, però, il futuro del portiere non sarebbe così certo: se dovesse arrivare l’offerta giusta, il club di via Aldo Rossi potrebbe pensare di cederlo per fare una buona plusvalenza, importante per i bilanci rossoneri. Per questo motivo, la dirigenza sta già pensando al possibile sostituto per non farsi trovare impreparata.

I candidati a prendere il posto di Maignan

Il sogno per la porta rossonera sarebbe Lucas Chevalier, estremo difensore classe 2001 in forza al Lille che sta stupendo nel campionato francese. Proprio per le sue prestazioni in Ligue 1, il PSG ha messo gli occhi su di lui e, in caso di addio di Donnarumma, si fionderebbe sul transalpino. Rimanendo all’estero ma spostandoci in Inghilterra, al Milan interessa particolarmente Bart Verbruggen, portiere del Brighton che si è dimostrato tra i migliori in questa Premier League: la sua valutazione si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro proprio come quella di Chevalier. Due profili interessanti anche dalla Serie A: Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Elia Caprile del Cagliari piacciono molto al club di via Aldo Rossi. Le possibilità non mancano: se Maignan dovesse lasciare, il Milan sarebbe pronto a rimpiazzarlo.

