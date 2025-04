Milan, occhi in casa Atalanta: il giocatore può arrivare a parametro zero

Il laterale nerazzurro è in scadenza di contratto e piace a diverse big italiane: i rossoneri valutano un colpo d’esperienza per rinforzare la fascia destra.

Nonostante non sia stato ancora scelto il nuovo direttore sportivo, (Paratici sembrava cosa fatta, ma in realtà c’è stato un dietrofrónt clamoroso), il Milan si sta già muovendo sul mercato per programmare la prossima stagione. Il finale di annata ha riservato poche soddisfazioni, a eccezione della Supercoppa Italiana. Con l’obiettivo di centrare almeno la finale di Coppa Italia, la dirigenza rossonera sta parallelamente valutando profili utili per rinforzare la rosa in vista del 2025/2026. Tra questi, spunta un nome a sorpresa dalla rivale Atalanta.

L’esterno è in scadenza: occasione a zero per il Diavolo

Il profilo seguito con interesse è quello di Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta in scadenza di contratto a giugno. Il classe 1992, che si è rivelato un elemento chiave nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, potrebbe rappresentare un’occasione a parametro zero. Il Milan vorrebbe rafforzare il proprio blocco di giocatori italiani per costruire uno zoccolo duro nello spogliatoio e affrontare con più compattezza i momenti delicati della stagione. Il club bergamasco vorrebbe rinnovare il contratto del laterale, ma al momento non ci sono stati passi concreti in tal senso.

Fasce da rifondare: Zappacosta tra le opzioni

Il Milan potrebbe essere costretto a rivoluzionare completamente le corsie laterali. Theo Hernandez è tra i principali candidati alla cessione estiva, mentre a destra difficilmente sarà confermato Emerson Royal. Anche il futuro di Kyle Walker è incerto, con il riscatto dal Manchester City meno scontato rispetto a qualche settimana fa. In questo scenario, Zappacosta rappresenta un’alternativa affidabile ed esperta, con il vantaggio di poter arrivare a parametro zero. Attenzione però anche alla concorrenza: Juventus e Inter hanno messo nel mirino l’esterno, pronte ad approfittare dell’eventuale rottura tra il giocatore e l’Atalanta.

