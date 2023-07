Niente Milan per Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo non giocherà in rossonero nella prossima stagione. L’Inter resta alla finestra

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto per Relevo, il Milan avrebbe preso una decisione su Alvaro Morata.

I rossoneri hanno deciso di non proseguire nella trattativa con l‘Atletico Madrid per l’attaccante spagnolo. L’Inter invece continua a monitorare l’attaccante per il post Lukaku.

L’articolo Milan, niente Morata: i rossoneri rinunciano all’attaccante. Inter ancora in corsa proviene da Inter News 24.

