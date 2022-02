L’indiscrezione arriva da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport. Il Milan punta un calciatore scontento della propria situazione.

Una nuova opportunità in casa Milan. Un attaccante esterno che sta trovando poco spazio nel suo club di appartenenza e potrebbe cambiare aria. Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, grande esperto di calciomercato, ha parlato dell’interesse del Milan per un giocatore di proprietà del Tottenham.

“Nelle ultime ore – ha dichiarato – è emersa la candidatura di un attaccante olandese per il Milan: si tratta di Steven Bergwijn che non sta giocando moltissimo al Tottenham. Con Antonio Conte – ha aggiunto Laudisa – sta giocando un po’ di più rispetto alla prima parte di stagione. L’olandese può giocare sia destra che a sinistra ed è un nome che va tenuto buono per il Milan. Potrebbe andare via a un prezzo di favore”.

