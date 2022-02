In attesa di conoscere il futuro dello spagnolo, il tecnico livornese difende il suo attaccante dalle critiche.

Alla vigilia del derby tra Juventus e Torino, i giornalisti chiedono a Massimiliano Allegri in conferenza stampa un giudizio su Alvaro Morata: “Discutere Morata tecnicamente è follia pura. Ma parlare di mercato ora non mi sembra il caso. Adesso sta facendo molto bene ed è sereno. Dobbiamo essere concentrati sul momento per raggiungere i risultati. Poi a giugno vedremo”.

Durante il mercato di gennaio, l’attaccante è stato vicino al Barcellona. Una trattativa sfumata dopo il faccia a faccia tra il calciatore e lo stesso tecnico bianconero. A fine stagione le cose potrebbero cambiare. Ciò che conta ora è il presente: la Juventus ha bisogno anche dell’apporto dell’ex Atletico Madrid per conquistare un posto in Champions League.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG