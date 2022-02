Il club francese disposto a tutto per trattenere la stella francese che sogna il Real Madrid.

Dopo il gol in Champions League che ha condannato negli istanti finali il “suo” Real Madrid, Mbappé sta diventando la vera ossessione del Psg. Pur di trattenerlo a Parigi, la dirigenza è pronta a tutto. Secondo quanto riporta il tabloid The Independent, non esiste una cifra per il francese.

Per convincere Kylian Mbappè a rinunciare alla corte del Real Madrid, il PSG è pronto a presentare all’attaccante francese un’offerta mai vista prima, da circa 1 milione di sterline a settimana. Un record assoluto e un nuovo schiaffo al Financial Fair Play. Si tratterebbe, se confermata, di una cifra stratosferica: 52 milioni di sterline a stagione, ovvero circa 62 milioni di euro l’anno.

