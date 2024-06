Il dirigente rossonero si trova nella capitale britannica per motivi di mercato: il club ha iniziato a fare sul serio in vista della prossima stagione.

Il Milan, in attesa di annunciare ufficialmente Paulo Fonseca come nuovo allenatore, rompe gli indugi per quel che riguarda il mercato in entrata.

La priorità

La dirigenza tutta ha deciso di provare ad anticipare la folta concorrenza per assicurarsi Joshua Zirkzee: nei piani del club è lui il successore di Olivier Giroud ma non si accetterà di pagare i 15 milioni di euro di commissioni agli agenti dell’attaccante, nessun problema invece per la clausola rescissoria da 40 milioni.

Joshua Zirkzee

Il viaggio

Geoffrey Moncada nel frattempo è volato a Londra con obiettivi ben precisi: secondo la Gazzetta dello Sport l’ex capo scout chiederà informazioni a Chelsea ed Aston Villa rispettivamente per Armando Broja e Matty Cash. Il primo è un attaccante albanese che fu cercato anche negli anni scorsi, nell’ultima stagione ha fatto i conti con i postumi di un brutto infortunio al ginocchio ma ora è ok ed è convocato nell’Albania per Euro 2024. Nelle idee dei dirigenti arriverebbe insieme a Zirkzee (con tanti saluti a Jovic). Il secondo è un terzino destro con caratteristiche più offensive rispetto a Davide Calabria: è legato contrattualmente fino al 2027 e potrebbe costare sui 30 milioni, forse troppo per i rossoneri. Il tutto però senza trascurare Emerson Royal del Tottenham, stesso ruolo di Cash, ovviamente ne arriverà soltanto uno.

