Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha condiviso alcune riflessioni sulle mosse del club rossonero.

Il Milan si sta muovendo abbastanza velocemente per il nuovo attaccante: l’erede di Olivier Giroud, che ha scelto di andare a giocare nella MLS, potrebbe essere Joshua Zirkzee del Bologna.

Primo obiettivo

Secondo Manuele Baiocchini l’olandese potrebbe rappresentare esattamente ciò che manca alla squadra rossonera. Portare un talento come Zirkzee a Milano sarebbe considerato un vero e proprio colpo di mercato. Tuttavia l’operazione non appare semplice nonostante ci sia il desiderio da parte del Milan di pagare i 40 milioni della clausola rescissoria. Il problema riguarda le commissioni da pagare agli agenti del calciatore, si parla di una cifra vicina ai 15 milioni di euro; il Milan storicamente non si è mai neanche avvicinato a tali numeri.

Joshua Zirkzee

Possibili alternative

Chiaramente l’ex Bayern Monaco non è l’unico obiettivo, come ricorda il giornalista. Tra le alternative spicca Artem Dovbyk, potente attaccante attualmente in forza al Girona. L’ucraino, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro, rappresenterebbe un’opzione di grande fisicità e talento per il fronte offensivo rossonero.

Doppio Napoli-Milan

Tuttavia, la concorrenza non manca, soprattutto da parte del Napoli, che mostra un interesse parallelo anche per Romelu Lukaku, accostato ai rossoneri negli ultimi giorni. L’ex Inter e Roma potrebbe tornare a essere un’opzione per il Milan solo se il Chelsea aprisse alla formula del prestito, cosa che per ora sembra una possibilità piuttosto remota.

