I dirigenti rossoneri hanno puntato il centrocampista francese che anche secondo Fabregas giocherà a Milano.

Tra le priorità del Milan per il rinforzo della rosa in vista della prossima stagione c’è quella di trovare un valido mediano fisico da posizionare davanti alla difesa. L’attenzione si è rivolta a Youssouf Fofana del Monaco, un giocatore che con le sue prestazioni ha dimostrato di poter ricoprire efficacemente questo ruolo. L’organico della squadra di Pioli non contemplava un elemento con queste caratteristiche nonostante nella passata stagione il reparto fu interessato da una rivoluzione che riguardò gli arrivi di Reijnders, Loftus-Cheek e Musah.

Geoffrey Moncada

La trattativa

Nonostante il contratto del francese con il Monaco sia in scadenza tra un anno il club monegasco ha posto come base di partenza per la trattativa una richiesta economica tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra che il Milan, considerata l’importanza del giocatore per il progetto tecnico futuro, potrebbe essere disposto a investire. L’intenzione di Moncada e D’Ottavio, secondo SportMediaset, è quella di chiudere la trattativa prima dell’inizio dell’Europeo, competizione a cui Fofana parteciperà con la nazionale francese, per evitare un’eventuale asta con altri club.

L’indizio

Recentemente, Cesc Fabregas ha fornito un indizio significativo sul futuro di Fofana, affermando di aver sentito che il giocatore sarebbe in procinto di trasferirsi al Milan. Il prossimo allenatore rossonero, Paulo Fonseca, lo conosce bene visto che nelle ultime stagioni, avendo allenato in Francia, se lo è ritrovato come avversario.

