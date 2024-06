Il giovane attaccante continuerà la sua ascesa nel mondo del calcio a Milanello; il Primavera ha scelto di non ascoltare le sirene estere.

Francesco Camarda, vincitore del titolo di miglior giocatore all’Europeo Under 17, continua a far parlare di sé. Il giocatore, al centro delle attenzioni per le sue prestazioni eccezionali, ha deciso di legare il proprio futuro al Milan, firmando un contratto che lo vedrà vestire la maglia rossonera per i prossimi 3 anni anche se per l’ufficialità bisognerà ancora attendere.

Talento precoce

Nonostante i suoi 16 anni, l’attaccante ha già fatto il suo debutto in Serie A (è il più giovane di sempre) con la maglia del Milan, venendo impiegato da Stefano Pioli in 2 occasioni durante la stagione appena terminata. Agli ordini di Ignazio Abate in Primavera, dove gioca da sotto età, ha messo in mostra le sue doti realizzative realizzando 7 goal e 3 assist in 30 partite in campionato a cui vanno aggiunti i 3 goal e 2 assist in Youth League, la Champions di categoria.

Scelta di cuore

Ma veniamo ai giorni nostri, Camarda ha raggiunto l’accordo con il Milan per un rinnovo che prevede uno stipendio inferiore al milione di euro all’anno; lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il contratto, che partirà ufficialmente il 1° luglio, legherà il giovane calciatore al club sino al 30 giugno 2027. Si pensa che Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United, le squadre che erano su di lui, gli avessero offerto cifre molto più alte in termini di stipendio ma alla fine il suo “milanismo” ha fatto la differenza.

