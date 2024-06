L’attaccante esterno belga non verrà riscattato dai felsinei nonostante l’ottima stagione disputata; i rossoneri non dovrebbero tenerlo.

Alexis Saelemaekers tornerà al Milan dopo l’anno trascorso in prestito al Bologna.

Scenario inatteso

La squadra emiliana, infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per il calciatore. Questa scelta è maturata in seguito ad un incontro con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano la cui volontà sarebbe quella di puntare su giocatori che rispondano meglio alle sue esigenze tattiche, si parla di Kouamé già allenato alla Fiorentina. Di conseguenza, Saelemaekers farà ritorno al Milan, seppur la sua permanenza presso il club meneghino si preannunci di breve durata.

Thiago Motta

Una nuova destinazione: la Juventus

Tuttosport ha inserito il giocatore belga tra i possibili acquisti della Juventus per la prossima stagione: i bianconeri infatti con ogni probabilità in futuro saranno allenati da Thiago Motta. Tra l’italo-brasiliano ed il belga si è instaurato un rapporto professionale di stima reciproca: Saelemaekers ha dimostrato di poter incidere positivamente in tutti i ruoli della trequarti alle spalle della punta anche se chiaramente è difficile ipotizzare quale modulo verrà utilizzato alla Juventus.

Scenari futuri

I rossoneri non lo considerano parte del progetto visto che in quel ruolo ci sono già Pulisic e Chukwueze; il belga è quindi considerato in uscita e la valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro pattuiti già col Bologna.

