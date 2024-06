L’ex difensore Enzo Gambaro ha sottolineato come il portoghese non ebba essere bocciato a priori anche se era lecito aspettarsi qualcuno più altisonante.

Enzo Gambaro ha parlato a MilanNews dell’operato di Pioli e del suo successore. “L’anno scorso la società ha ‘sposato’ Pioli, allontanando i due dirigenti. In una scelta del genere, in teoria, ci sarebbe anche la possibilità di prendere un allenatore nuovo. Cosa che non è stata fatta. Evidentemente pensavano che Pioli trovasse continuità. Poi, per carità, si può fare anche peggio e basta vedere il Napoli che da campione d’Italia non si è qualificato alle coppe europee. Ma stiamo parlando del Milan che dopo il Real Madrid è il più grande club della storia del calcio. Quindi credo che sia giusto portare nel limite del possibile il meglio. E non è detto che siano Guardiola o Klopp, ma anche allenatori intermedi che possono costruire qualcosa di importante”.

“Fonseca nella sua carriera ha tenuto fede a quello che ha fatto. Se guardiamo bene alla Roma col quinto posto ha ottenuto il miglior risultato in campionato degli ultimi anni. Poi, chiaro: i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti sono un altro discorso ma magari non sarebbero adatti a questo Milan. Lo stesso Ancelotti al Napoli e all’Everton non ha avuto grande fortuna. Dando per buono che arriverà lui, ritengo che abbia la capacità di dare un’idea di gioco, peraltro nel suo percorso in Francia ha ridimensionato molto la questione dei gol subiti. È un allenatore che cerca di far giocare bene le squadre ed è migliorato in difesa, dovrà dare particolare attenzione alle sue idee e deve essere bravo nel non possesso. Può fare un buonissimo lavoro ma serviranno rinforzi”.

