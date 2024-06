L’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri è ora svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Maurizio Sarri non è mai stato considerato dai dirigenti del Milan come possibile successore di Pioli; l’ex allenatore biancoceleste ne ha parlato a Sky Sport sottolineando anche che Conte potrà migliorare il Napoli. “Il Napoli avrà da fare un percorso, con uno stravolgimento nel modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a trasmettere la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Non li vedo fuori dalle prime tre”.

Le squadre italiane cercano solo tecnici stranieri

“Sinceramente il motivo non lo so. Questo è un punto sul quale dobbiamo farci delle domande, non ti nascondo che alcune società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere deluso perché c’erano situazioni in cui mi potevano ascoltare anche solo per un quarto d’ora. Sono cose sulle quali posso influire se riesco a capire il perché. Milan e Fiorentina sono due realtà che secondo me erano adatte a me”.

Antonio Conte

Quando tornerà

“Speriamo il prima possibile, ho fatto i primi due mesi tra problemi familiari ed il resto in cui non ho avuto grandi nostalgie per il calcio. Adesso la voglia sta ricrescendo e quindi penso che tra un mese o due scalpiterò. Penso sia difficile a questo punto del mercato trovare una soluzione che non sia quella estera ma faccio fatica ad andare all’estero”.

L’ipotesi Siviglia

“C’è stato un minimo di trattativa ma loro avevano esigenze diverse dalle mie quindi non è andata molto avanti”.

