Peppe di Stefano ha parlato delle prossime mosse del Milan nel corso di una live su Twitch al canale di MilanNews. “Penso che l’allenatore sarà Fonseca. Il Lille l’ha salutato, stanno già lavorando su eventuali nomi. Perché il Milan non lo annuncia Per ragioni fiscali bisognava arrivare alla prossima settimana, questo è quello che risulta. Se nei prossimi giorni la dirigenza possa cambiare idea Non credo. Continuo a dare una notizia con forza, è perché me l’hanno data per certa”.

Joshua Zirkzee

Perché il portoghese

“Ci fosse stato Berlusconi avrebbe preso Possanzini, o De Zerbi, o Fabio Pecchia… Loro hanno preso il prolungamento dell’epoca Pioli, molto simile per educazione, risultati, sistema tattico: non si aspettano un campionato da 10 ma neanche da 4. È un Pioli più evoluto, nel senso che quando è arrivato Pioli il Milan l’ha battagliato al Genoa e alla Samp, e Pioli è stato un grandissimo, ha fatto molto più di quello che doveva con la rosa del Milan, mentre Fonseca arriva che ha già vinto con lo Shakhtar, è stato alla Roma e ha fatto bene al Lille. L’idea è di prolungare questi risultati, mi hanno fatto capire di volere un allenatore “corporate”, che lavora a braccetto con la dirigenza nel cercare talenti e soluzioni, non che vada in conferenza stampa stile Conte a chiedere i campioni”.

L’attaccante che prenderebbe

“A me quello che ha eccitato di più è Zirkzee, perché è un giocatore da San Siro, un giocatore bello, non da 40 gol all’anno ma di classe, che gioca con la suola. E poi nel Milan spesso devi far segnare le mezzali, e lui l’ha fatto benissimo a Bologna. La mia idea è questa. Se l’Inter non avesse Lautaro, se la Juve non avesse Vlahovic, prenderebbero lui. Il Milan non ha Giroud, deve prendere lui, perché è di livello altissimo, ha 22 anni, tra 4/5 anni giocherà al Barcellona o al Manchester City. Illumina le partite con giocate assurde, da trequartista”.

