Il giornalista Carlo Pellegatti sostiene che non ci saranno grossi problemi per quel che riguarda le commissioni da pagare agli agenti dell’attaccante.

Il Milan ha intenzione di provare ad acquistare Joshua Zirkzee dal Bologna che costa 40 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Il problema

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua sulla trattativa. “Siamo convinti che il Milan pagherà la clausola al Bologna, non eserciti la clausola se poi non paghi le commissioni, vuol dire che le hai già risolte. Furlani ha già risolto in passato il caso Leao legato alla controversia tra Sporting e Lille. L’agente deve fare l’interesse del proprio giocatore oltre che il proprio, Zirkzee vuole rimanere in Italia e il Milan è l’unica e San Siro gli piace. Sarebbe una commissione clamorosa per il Milan, perché quella massima è stata 2.4 milioni per De Ketelaere“. Le ultime voci parlano di una richiesta di 15 milioni di euro da parte dell’entourage dell’olandese.

Alexis Saelemaekers

Perché è l’ideale per il Milan

“Non è la prima punta ma permette tanti inserimenti, Reijnders e Loftus devono sfruttare questa cosa”.

Il ritorno del belga

“Io sono stracontento che torni Saelemaekers, vedo questa situazione: sposto Okafor come vice Zirkzee e poi ho 4 esterni, Leao, Chukwueze, Pulisic e Saelemaekers. Saelemaekers giocatore di equilibrio me lo terrei molto volentieri. Mi sembra maturato, ama il Milan e sembra che il Bologna non lo voglia riscattare”.

