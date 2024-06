La giornalista di DAZN Federica Zille ha evidenziato perché i rossoneri non hanno considerato più di tanto la possibilità di assumere il pugliese.

Radio Rossonera ha intervistato Federica Zille che ha parlato del nuovo allenatore del Milan e non solo. “Fonseca arriva con una grossa responsabilità. Detto che a me come giocava la Roma di Fonseca non dispiaceva per niente. Per quanto ne so io, De Zerbi non è nemmeno mai stato contattato dal Milan. A noi piace perché fa giocare bene le sue squadre, ma non è mai stato su una panchina come quella del Milan. Sa come è l’ambiente perché ci è cresciuto, ma lì si va per suggestione e non per fatti concreti”.

Paulo Fonseca

Clima pesante al Milan

“Il fatto di vedere un allenatore con nome e curriculum pesante come Conte a Napoli immagino aumenti questa ebollizione (ride, ndr). Non ha fatto bene nell’ultimo campionato, ma rimane una squadra forte e una concorrente per il titolo. Quando arriva Conte, automaticamente aumenta lo status di qualsiasi squadra. Poi c’è questa asta per Lukaku…”.

Perché il Milan non ha valutato Conte

“Conte mette voce sul mercato che va fatto. Oltre al costo, c’è anche il modo di lavorare che lui dovrebbe accettare. Non credo che Pioli avesse poca personalità, ma credo sia una figura non di rottura alla Mourinho. Quel famoso comunicato dopo l’addio di Maldini, quando si parlava di team e di collaborazione con il coach, era il manifesto programmatico di come dovrà lavorare da qui in poi l’allenatore del Milan. Anche se io non ho ancora capito come si inserisce in tutto ciò Ibrahimovic…”.

